Argentine : Javier Milei accueille le pape Léon XIV pour une visite historique

Le pape Léon XIV est arrivé à Buenos Aires, où il a été accueilli par le président argentin Javier Milei à l'aéroport Jorge Newbery. Après une poignée de main et une cérémonie officielle sur le tapis rouge, le souverain pontife a salué Karina Milei, sœur du président et secrétaire générale de la présidence, ainsi que plusieurs dignitaires religieux. Il a également rencontré un groupe de jeunes fidèles accompagnés du père Martín María Bourdieu, curé de la basilique San José de Flores, où le futur pape François, alors Jorge Bergoglio, avait ressenti son appel à la prêtrise. Pour célébrer son arrivée, Buenos Aires s'est illuminée aux couleurs du Vatican. Le visage du pape a été projeté sur l'Obélisque, tandis que plusieurs monuments emblématiques, dont le Teatro Colón, la Floralis Genérica et le Planetario, se sont parés de jaune et de blanc. Cette visite de quatre jours, la première d'un pape en Argentine depuis 1987, constitue la deuxième étape d'une tournée sud-américaine de douze jours, commencée en Uruguay et qui doit s'achever au Pérou. Le déplacement revêt une dimension particulière dans le pays natal du pape François, qui n'y était jamais retourné durant son pontificat. Il intervient également sur fond de divergences économiques, Léon XIV ayant rappelé que « l'économie doit être au service de la personne, et non l'inverse ».