Cracovie rouvre le site de la fusillade tandis que la ville pleure ses victimes

Habitants et visiteurs ont retrouvé les lieux du drame, où les impacts de balles sont encore visibles sur les vitres des cafés. Certains s'arrêtent pour observer les traces laissées par les tirs, tandis que d'autres allument des bougies à l'endroit où plusieurs personnes ont perdu la vie. Sur les images, une femme visiblement bouleversée trouve du réconfort dans les bras d'un homme, alors que des passants se recueillent en silence. Des policiers continuent de patrouiller sur la place, où les terrasses accueillent de nouveau des clients, malgré l'émotion encore palpable. Samedi 7 novembre, un homme de 24 ans avait ouvert le feu dans le cœur historique de la deuxième ville de Pologne, provoquant des scènes de panique. Des vidéos filmées par des témoins montraient des passants courant pour se mettre à l'abri, tandis que les secours se précipitaient sur les lieux. Au lendemain de l'attaque, la réouverture de la place marque un premier retour à la normale, mais les traces de la fusillade restent bien présentes. Entre les vitrines criblées d'impacts, les bougies déposées en hommage aux victimes et la présence policière continue, Cracovie demeure profondément marquée par cette violence survenue dans l'un de ses lieux les plus emblématiques.