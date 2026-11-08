Présidentielle en Gambie : le parti d'un candidat fustige un rapport gouvernemental à son encontre

Le parti d'un candidat à l’élection présidentielle Talib Ahmed Bensouda, a qualifié vendredi de manoeuvre politique, un rapport gouvernemental l’accusant d’irrégularités financières.

Ancien maire du conseil municipal de Kanifing, une localité située à ola périphérie de la capitale Banjul, Bensouda a acquis ces derniers mois un large soutien parmi la jeunesse gambienne.

« Tous les jeunes de Gambie ont pris leur décision, et Talib est un jeune homme. Il a les capacités pour être notre dirigeant.», a déclaré Modou Jallow, militant du parti.

Chaque candidat à la présidence doit se présenter devant la Commission électorale indépendante (CEI) du pays début novembre afin de fournir les documents requis et autres pièces justificatives avant d’être officiellement désigné comme candidat.

Le parti UNITE de M. Bensouda a déclaré dans un communiqué que le moment choisi pour la publication du livre blanc du gouvernement constituait «une manœuvre politique faible et de dernière minute ». Sa publication intervient quelques jours seulement avant une session prévue pour examiner sa candidature à la présidence, à l'issue de laquelle il deviendrait officiellement candidat.

La séance de M. Bensouda devant la CIE était prévue le 7 novembre, et son parti a assuré vendredi que sa candidature serait bien déposée.

Le parti a par ailleurs accusé l’administration de Barrow, qui brigue un troisième mandat, d’ingérence.

« Il fait preuve de discipline et prône la limitation du nombre de mandats. Il n’y a pas de sécurité dans le pays. La situation est si grave que nous, les femmes, avons parfois peur de sortir la nuit. Le coût de la vie est également très élevé. Je veux donc que le président Barrow s’en aille, qu’il parte. », a indiqué Mam Tuti Mendy, militante du parti.

La Gambie se rendra aux urnes le 5 décembre pour élire son chef d’État.