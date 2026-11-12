Gambie : Gibba lance sa campagne présidentielle pour les élections de décembre

En Gambie, la course à la présidentielle de décembre se précise avec l’entrée en lice d’Almameh Gibba. Le député a officiellement déposé sa candidature sous les couleurs du mouvement « Non à l’Alliance », devant une foule de sympathisants réunis pour l’accueillir.

Candidat indépendant du pouvoir en place, Almameh Gibba veut incarner une alternative au président sortant Adama Barrow, qui brigue un troisième mandat. Sa campagne devrait notamment s’appuyer sur des thèmes comme la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption.

Le candidat est également au centre des débats en raison de ses prises de position sur la question de la circoncision féminine. Face aux critiques, il affirme ne pas défendre les mutilations génitales féminines, mais une pratique qu’il distingue de cette dernière.

« Je n’ai jamais défendu les mutilations génitales féminines. J’ai défendu ce que nous appelons la circoncision féminine », a déclaré Almameh Gibba, estimant qu’il ne pouvait pas répondre à une question sur laquelle il n’aurait pas de position claire.

Le député promet aussi de relancer le dossier des avoirs de l’ancien président Yahya Jammeh. Il affirme vouloir faire pression pour que chaque somme concernée soit justifiée et que la gestion des fonds publics fasse l’objet d’un contrôle renforcé.

Cette candidature intervient dans un contexte social tendu en Gambie. Le président Adama Barrow est confronté à une forte contestation liée aux coupures d’électricité qui touchent le pays depuis plusieurs mois. Des manifestations ont éclaté à Banjul et dans plusieurs quartiers de la capitale, avec des appels au départ du chef de l’État.

À quelques mois du scrutin, les difficultés économiques et les tensions autour de la gouvernance pourraient peser lourd dans la campagne présidentielle.