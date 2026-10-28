"Le Moyen-Orient peut régler ses problèmes sans les États-Unis" Pezeshkian

Le Moyen-Orient peut régler ses problèmes sans les États-Unis. C’est le message du président iranien à Vladimir Poutine.

Tête-à-tête à Moscou entre Vladimir Poutine et Masoud Pezeshkian. Au menu : la guerre, et la coopération entre les deux pays. Le président iranien assure que la région peut se passer de Washington. Il met en avant des échanges commerciaux qui s’intensifient, et affirme que l’action américaine pousse vers plus de multilatéralisme. Il appelle à renforcer les liens avec les pays soumis aux sanctions américaines. Science, industrie, culture, sécurité, domaine militaire : Téhéran souhaite élargir la coopération avec Moscou. Je pense que nous sommes capables de résoudre nos problèmes dans la région sans compter sur les États-Unis, assure-t-il.

Vladimir Poutine, lui, parle d’une situation qui ne peut qu’inquiéter. Il espère une évolution positive.

La Russie multiplie les efforts de médiation. Son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est rendu la semaine dernière en Iran, une première depuis le début de la guerre. Objectif affiché : empêcher le retour d’un conflit à grande échelle. Car les pourparlers entre Téhéran et Washington sont au point mort depuis des mois, et les États-Unis comme Israël menacent de reprendre leurs frappes.