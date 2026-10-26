Russie : des bâtiments en flammes après une frappe ukrainienne

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux russes montrent des flammes s'élevant d'immeubles d'habitation et de la tour de bureaux Galereya Chizhova de Voronej, tandis qu'une épaisse fumée noire dérive sur les quartiers voisins. Une autre séquence montre des maisons en feu, un bâtiment commercial endommagé et dix voitures embrasées sur un parking. Dans les décombres, des habitants ont retrouvé des fragments de drones. Alexandre Goussev, gouverneur de la région, a affirmé que la défense aérienne avait abattu 113 drones dans la région, dont plus de 70 au-dessus de la ville. Le ministère de la Défense revendique 290 appareils abattus dans le pays. Les débris ont déclenché des incendies sur plusieurs sites industriels, dont l'usine de caoutchouc synthétique du groupe Sibur, ainsi que dans deux lotissements de datchas, un stade scolaire, un garage coopératif et un immeuble. La centrale de Novovoronej fonctionne normalement. La plupart des blessés se trouvaient dans le train Anapa-Moscou, endommagé par des débris à la gare de Somovo où cinq passagers ont été blessés. Le trafic ferroviaire a été suspendu et les aéroports moscovites brièvement fermés. Alexandre Goussev a fait état de trois morts et 29 blessés. Kyiv n'a pas commenté. Les observateurs ne peuvent établir si les explosions relèvent d'impacts directs ou de débris. Trois jours plus tôt, des drones avaient visé la base militaire aérienne de Voronej.