Ukraine : des pompiers échappent à de nouvelles frappes russes

Dans la région d'Odesa, les forces russes ont frappé à deux nouvelles reprises une installation industrielle privée où des pompiers tentaient d'éteindre un incendie, selon le Service d'urgence de l'État ukrainien. Les équipes ont pu se mettre à l'abri et n'ont pas été blessées, mais plusieurs équipements de lutte contre les incendies et de secours ont été endommagés. Plus de 50 sauveteurs ont été mobilisés, sans qu'aucune victime soit signalée dans la région. Sur un autre site, les frappes ont endommagé quatre garages, détruit une voiture et provoqué un nouvel incendie. À Zaporizhzhia, les attaques ont fait quatre blessés, deux femmes de 22 et 30 ans et deux hommes de 40 et 61 ans. Des maisons, un hôtel, deux bus et plusieurs dépendances ont été endommagés. Trois voitures ont pris feu, tandis que les secours inspectaient les zones touchées. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 140 drones, dont 70 à réaction. Les défenses aériennes affirment en avoir neutralisé 112, ainsi que trois missiles guidés Kh-59/69. Lundi matin, les équipes d'urgence poursuivaient leurs interventions pour éteindre les incendies, évaluer les dégâts et rétablir les services.