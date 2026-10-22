Ouganda : les exportations bondissent de 36 % en août grâce à l’or

Ouganda
En Ouganda, les recettes d’exportation ont bondi de 36 % en août, portées principalement par la hausse des ventes d’or à l’étranger, selon Reuters.
Selon un rapport du ministère des Finances publié jeudi, le pays a exporté pour 1,5 milliard de dollars de marchandises, contre 1,1 milliard un an plus tôt.
L’or représente à lui seul 889 millions de dollars de recettes, soit une progression de près de 69 % sur un an.
Ces dernières années, l’Ouganda s’est imposé comme une plateforme régionale de raffinage et de commerce du métal précieux.
Cette hausse des exportations pourrait également soutenir la monnaie nationale, le shilling, avec l’appui des transferts de fonds de la diaspora attendus en fin d’année.
Autre perspective pour l’économie ougandaise : le pétrole. Kampala prévoit de lancer sa production commerciale début 2027, dans l’ouest du pays, près de la frontière congolaise.
Une nouvelle source de devises qui pourrait renforcer durablement les recettes extérieures de l’Ouganda.
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