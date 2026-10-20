Un dissident rwandais, critique de Kagame, retrouvé décapité en Ouganda

Un dissident rwandais qui s'était réfugié en Ouganda a été retrouvé décapité en périphérie de la capitale, Kampala, a indiqué lundi la police ougandaise.

La dépouille du sergent-major Robert Kabera, qui a servi dans l'armée rwandaise avant de s'enfuir en 2020, a été découverte samedi dans un buisson de la région de Kamengo, dans le district ougandais de Mpigi, a déclaré lundi à l'Associated Press la commissaire de police Lydia Tumushabe.

« La tête, à ce jour, n’a toujours pas été retrouvée », a précisé Mme Tumushabe.

Après avoir franchi la frontière ougandaise, Robert Kabera était devenu un critique virulent du président rwandais Paul Kagame, qui dirige le pays d'une main de fer depuis la fin du génocide de 1994.

Le corps de Robert Kabera a été identifié par des habitants ainsi que par son frère, a précisé Lydia Tumushabe, ajoutant que les enquêteurs ne disposaient pas encore d’indices solides quant à un éventuel mobile.

Le porte-parole de la police nationale, Rusoke Kituuma, a indiqué que le passé militaire de Robert Kabera au sein de l’armée rwandaise avait été porté à l’attention des enquêteurs.

« Certains affirment qu’il était auparavant soldat en service actif », a déclaré M. Kituuma aux journalistes. « Quoi qu’il en soit, tout cela sera établi au cours de l’enquête. »

Un opposant bien connu

Robert Kabera était bien connu au Rwanda en tant que soldat et musicien au sein de l’Army Jazz Band, selon un portrait publié en 2008 dans le journal local New Times.

Après sa fuite en Ouganda, l’armée rwandaise a déclaré en novembre 2020 avoir ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles Robert Kabera aurait eu des relations sexuelles illégales avec un membre de sa famille. « Des efforts sont en cours pour retrouver le fugitif », indiquait le communiqué.

Robert Kabera avait déclaré à certains médias ougandais qu’il s’était enfui du Rwanda pour échapper à ce qu’il qualifiait de persécution.

La chaîne YouTube de Robert Kabera, baptisée « Major Robert TV », comptait plus de 140 000 abonnés et près de 900 vidéos. Ses interventions étaient perçues par certains Rwandais comme nuisibles à l’image du gouvernement rwandais.

Les autorités rwandaises n’ont fait aucun commentaire immédiat sur la mort de Robert Kabera.

Le gouvernement rwandais nie s’en prendre à ses opposants, alors même que les détracteurs de Paul Kagame affirment que son attitude autoritaire ne laisse aucune place à la dissidence interne. De nombreux officiers supérieurs de l’armée se sont brouillés avec le président rwandais, certains s’étant exilés parce qu’ils estimaient que leur vie était menacée. Plusieurs d’entre eux sont morts en prison.

Salué pour avoir transformé le Rwanda, Paul Kagame fait également l’objet de critiques persistantes concernant ce que les organisations de défense des droits de l’homme qualifient d’abus généralisés, de musellement des médias indépendants et de répression de l’opposition politique. Il nie ces accusations.