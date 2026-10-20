L'Afrique du Sud et le Mozambique rendent hommage à Samora Machel

L’ancien président mozambicain et combattant pour la liberté Samora Machel a été commémoré lundi lors d’une cérémonie conjointe organisée par l’Afrique du Sud et le Mozambique pour marquer le 40e anniversaire de sa mort dans un mystérieux accident d’avion.

« C'est un lieu qui doit être préservé et connu, car mon père et les trois autres personnes qui sont mortes ici ont donné leur vie pour la libération de l'Afrique du Sud. Ils se trouvaient en Zambie ; ils s'y étaient rendus spécifiquement pour discuter des questions relatives aux États de la ligne de front, mais surtout pour préparer et mettre en place l'indépendance de l'Afrique du Sud. Ils sont donc morts pour cette nation », a déclaré Josina Ziyaya Machel, fille de Samora Machel.

La cérémonie s’est déroulée à Mbuzini, une localité de la province sud-africaine du Mpumalanga, située à proximité du lieu de l'accident qui a causé sa mort en 1986. Samora Machel a dirigé le Mozambique depuis son indépendance du joug colonial portugais en 1975 jusqu'à sa mort.

« Samora Machel a veillé à ce qu’un pays comme le Mozambique, malgré sa jeunesse en tant qu’État indépendant, ait sa propre voix. Une position ferme, en accord avec son caractère, une voix unique et une présence respectée au sein de la communauté des nations », a indiqué Daniel Chapo, président du Mozambique.

Une enquête sur les causes de l'accident d'avion qui a coûté la vie à Machel et à plus de 30 autres personnes a imputé la responsabilité aux pilotes, mais 40 ans plus tard, des questions subsistent quant à ce qui s'est réellement passé.

Le 19 octobre 1986, Machel a trouvé la mort aux côtés de certains membres de son gouvernement, de journalistes et de l'équipage lorsque leur avion s'est écrasé dans les montagnes du Lebombo, dans la région sud-africaine de Mbuzini, près de la frontière entre le Mozambique et l'Eswatini. Ils revenaient d’une réunion de dirigeants régionaux en Zambie.

Une enquête menée par l’Afrique du Sud a imputé la responsabilité aux pilotes et a écarté toute hypothèse d’acte criminel.

Le Mozambique estimait que le crash avait été orchestré par le gouvernement sud-africain de l’époque, sous le régime de l’apartheid, dans le but d’assassiner Machel.

Des responsables et des experts du Mozambique et de l’ancienne Union soviétique, où l’appareil avait été fabriqué, ont rejeté les conclusions du rapport.

L’une des allégations avançait qu’une fausse balise avait été installée pour faire dévier l’avion de sa trajectoire, mais cette hypothèse a été écartée par l’enquête.

La Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine, mise en place après l’apartheid, a également examiné l’accident mais n’a pas abouti à des conclusions définitives, se contentant de recommander la poursuite des investigations.