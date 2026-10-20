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Apartheid : l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki nie avoir entravé la justice

L'ex-président sud-africain Thabo Mbeki prend la parole lors de « Réflexions sur les 30 ans de démocratie » à Pretoria, en Afrique du Sud, 30 avril 2024.   -  
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By Rédaction Africanews

and Associated Press

Afrique du Sud

L’ancien président sud-africain Thabo Mbeki a déclaré lundi qu’il n’avait ni ordonné aux procureurs de classer les affaires liées aux crimes commis sous le régime de l’apartheid, ni conclu d’accords secrets pour soustraire d’anciens agents de sécurité à la justice.

Son témoignage intervient dans le cadre d’efforts renouvelés visant à faire la lumière sur les crimes commis sous le régime de l’apartheid et restés impunis pendant des décennies.

« Que nous ayons eu des réunions, des réunions secrètes avec ses généraux au sujet de leur amnistie. C'est une pure invention. Cela n'existe pas. Aucune réunion de ce genre n'a eu lieu dans le but de leur obtenir l'amnistie. Il y a eu une seule réunion, avec les généraux de la SANDF (Force nationale de défense sud-africaine) et de la SAP (Police sud-africaine), qui ont soulevé un problème, celui auquel ils étaient confrontés », a déclaré Thabo Mbeki.

M. Mbeki a succédé à Nelson Mandela en 1999 et a exercé ses fonctions jusqu’en 2008.

Avant sa comparution, la Fondation pour les droits de l’homme et 25 familles de victimes et de survivants ont exigé des explications et des excuses.

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