Afriqude du Sud : décès de Nicholas Haysom, militant de l'anti-apartheid

Nicholas Haysom, militant anti-apartheid sud-africain qui avait été sollicité par Nelson Mandela, pour aider à rédiger la nouvelle constitution du pays est décédé à l’âge de 73 ans.

Après avoir occupé des postes de haut niveau dans la promotion des droits de l’homme dans son pays natal, M. Haysom a mené une brillante carrière de diplomate à l’ONU, intervenant dans des zones de conflit allant de l’Afghanistan et de l’Irak à la Somalie et au Soudan du Sud.

Sa fille, Rebecca Haysom, a déclaré à l’Associated Press qu’il était décédé mardi à New York « après un long et courageux combat contre des complications cardiaques et pulmonaires ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que M. Haysom « a consacré sa vie à la justice, au dialogue et à la réconciliation ».

« Le Secrétaire général l’a décrit comme un juriste intègre, un artisan de la paix infatigable et un défenseur inébranlable des valeurs des Nations Unies. Dans chacune de ses missions, il alliait une profonde expertise juridique à un jugement politique avisé et à un dévouement sans faille à l’amélioration des conditions de vie des populations. », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général des Nations Unies.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ancien militant anti-apartheid, a déclaré que le pays pleurait « un diplomate éminent et un pionnier de notre administration démocratique dont l’engagement en faveur de la justice et de la paix a rendu notre pays, notre continent et le monde meilleurs ».»

M. Haysom laisse derrière lui son épouse Delphine et leurs deux fils, Charles et Hector, ainsi que ses trois enfants aînés, Rebecca, Simone et Julian, issus de son précédent mariage avec Mary Ann Cullinan.

Nicholas Haysom a déclaré qu’il y avait eu une époque où il était « très probablement trop fier » de ses efforts, notamment au Burundi, au Soudan et en Afrique du Sud, mais qu’après quelques années, tous ces accords de paix étaient remis en cause.

C’est une prise de conscience, a-t-il dit, que la paix ne dure pas éternellement et que la démocratie exige « un engagement constant de la part de personnes bien intentionnées ».