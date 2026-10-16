ONU : la Zambie parmi les 4 pays africains élus au Conseil des droits de l’homme

La Zambie fait son entrée au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Le pays a été élu pour un mandat de trois ans, de 2027 à 2029, avec 177 voix sur 181 suffrages valides, soit le meilleur score de ce scrutin organisé à New York.

Cette élection place la Zambie parmi les quinze nouveaux membres de cet organe de l’ONU. Sur le continent africain, elle siègera aux côtés du Burundi, du Ghana et du Nigeria, également élus sans opposition.

Le président zambien, Hakainde Hichilema, a salué ce résultat. Il y voit une marque de confiance de la communauté internationale et une reconnaissance des efforts de son pays en matière de droits humains.

Les nouveaux membres prendront officiellement leurs fonctions le 1er janvier 2027.

Créé en 2006, le Conseil des droits de l’homme compte 47 États. Il est chargé de surveiller la situation des droits fondamentaux dans le monde, d’examiner les violations présumées et d’évaluer régulièrement les pratiques des pays membres de l’ONU.

Pour la Zambie, ce mandat ouvre une nouvelle étape dans sa participation aux discussions internationales sur la protection des droits humains.