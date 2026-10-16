Le Kenya confirme un troisième cas d’Ebola sur son territoire

Le Kenya a enregistré un troisième cas d’Ebola, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

La patiente, une femme de 65 ans apparentée aux deux premiers malades, avait été placée en quarantaine le 6 octobre, date de la confirmation de la première infection dans le pays.

Après l’apparition de symptômes, notamment de la fièvre, des maux de gorge et un état de malaise général, elle a été isolée et testée positive au virus. Elle reçoit actuellement des soins, selon les autorités sanitaires, qui estiment que le dépistage précoce accroît ses chances de rétablissement et contribue à limiter les risques de transmission.

Le premier cas recensé était celui d’un ressortissant kényan résidant en République démocratique du Congo (RDC), décédé le 5 octobre dans un hôpital de Nairobi. Tombé malade environ un mois auparavant en RDC, il avait transité par Kampala, en Ouganda, avant de prendre un vol à destination de la capitale kényane, le 3 octobre. Un second cas, également membre de sa famille, avait été confirmé mercredi alors que le patient se trouvait en quarantaine.

Le suivi des personnes exposées se poursuit. Sur les 130 contacts recensés autour du premier malade, 127 ont été retrouvés et placés en quarantaine, soit 97,7 % du total. Les autorités s’efforcent encore de localiser les trois personnes restantes. Le ministère affirme qu’aucune transmission au sein de la communauté n’a été constatée et que le risque pour la population demeure faible.

Cette situation s’inscrit dans le contexte d’une nouvelle flambée d’Ebola en RDC, où l’épidémie déclarée en mai a fait 4 381 morts sur 9 066 cas recensés, selon les autorités sanitaires congolaises. L’Ouganda voisin, qui avait signalé 20 infections et deux décès, a pour sa part été déclaré exempt d’Ebola par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la fin du mois d’août.

La flambée actuelle est liée à la souche Bundibugyo du virus, contre laquelle aucun vaccin ni traitement spécifique homologué n’est disponible à ce jour.