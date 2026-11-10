Argentine : Léon XIV célèbre une messe devant 650 000 fidèles à Córdoba

C'est sur le site de l'École d'aviation militaire, au cœur de la Fabrique argentine d'avions (FAdeA), qu'une foule immense s'est rassemblée pour accueillir Léon XIV. Arrivé en papamobile sous les acclamations des fidèles, le souverain pontife s’est frayé un chemin jusqu’à l’autel au milieu des chants, des prières et d'une vive émotion. Après s'être recueilli devant une statue de la Vierge Marie, le pape a exhorté les catholiques à faire de leur foi un engagement de chaque instant : « Ouvrez vos cœurs et, avec la grâce de Dieu, allez de l’avant et devenez des saints ! » Cette célébration figure parmi les moments forts de son premier voyage en Amérique latine depuis son élection. Une tournée de douze jours qui le conduit en Uruguay, en Argentine et au Pérou, pays où il a exercé son ministère pendant près de vingt ans. L'événement revêt également une portée symbolique : l'Argentine, terre natale de son prédécesseur le défunt pape François, n'avait plus accueilli de pontife en exercice depuis Jean-Paul II en 1987.