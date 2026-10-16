F1 : la RDC s'offusque d'un Grand Prix "pour redorer le blason" du Rwanda

Le Congo dénonce la décision « indéfendable » de la Formule 1 d'organiser une course au Rwanda.

La ministre des Affaires étrangères du Congo voisin, Thérèse Kayikwamba Wagner a déclaré jeudi que la Formule 1 « redorera l’image d’un dirigeant autoritaire » si elle met à exécution son projet d’organiser un Grand Prix d’Afrique au Rwanda.

Le président rwandais Paul Kagame s’est joint mardi au directeur général de la F1, Stefano Domenicali, et au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, pour annoncer cette course. Elle se déroulera sur un circuit qui reste à construire à Bugesera, près de Kigali, la capitale du Rwanda, au début des années 2030, selon la F1.

La dernière course de la série en Afrique remonte à 1993.

Le Congo, les États-Unis et des experts de l’ONU accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 dans l’est du Congo. Le Rwanda affirme que ses mesures de sécurité visent à le protéger contre les menaces émanant de groupes armés opérant de l’autre côté de la frontière.

«En février 2025, j’ai averti Stefano Domenicali et les instances de la F1 que permettre au Rwanda d’accueillir un Grand Prix serait moralement indéfendable», a déclaré Kayikwamba Wagner dans un communiqué. « (Le Congo) se réjouit du retour de la Formule 1 en Afrique, mais offrir cette tribune à Paul Kagame contribuerait à redorer l’image d’un dirigeant autoritaire dont le gouvernement a contribué à alimenter une guerre dévastatrice dans notre pays. »

Kayikwamba Wagner a précisé que le Congo soutenait les efforts concurrents de l’Afrique du Sud pour accueillir la course à sa place.

La F1 a déclaré dans un communiqué qu’elle avait « une longue expérience dans la création d’une valeur économique, sociale et culturelle significative pour nos pays hôtes » et que « le sport peut être une force positive au service du bien ».

« Lorsque nous organisons des courses à travers le monde, nous veillons à ce que les normes, les valeurs et l’intégrité exceptionnelles de ce sport soient partagées et respectées tant par les promoteurs que par nos partenaires », précise le communiqué.

Le Congo s’était déjà opposé à d’autres initiatives rwandaises visant à promouvoir son image par le sport, notamment une série d’accords de parrainage très médiatisés conclus avec de grands clubs de football européens.

En mars, les États-Unis ont imposé des sanctions à l’armée rwandaise et à quatre officiers supérieurs en raison de leur soutien aux rebelles du M23 dans l’est du Congo. Le Rwanda a rejeté ces sanctions, les qualifiant de partiales, et a déclaré qu’elles donnaient une image faussée du conflit.