L’Afrique et le rêve d’un Grand Prix de F1

L'idée d'organiser un Grand Prix de Formule 1 sur le continent africain a récemment pris de l'ampleur grâce aux initiatives de plusieurs pays et à l'influence de Lewis Hamilton.

En soulignant l'importance de ce projet, le septuple champion du monde a noté que l'Afrique, avec sa beauté et son potentiel touristiques, mérite une place sur le calendrier de la F1. Alors que le dernier Grand Prix africain date de 1993, Hamilton espère que la F1 s'implantera à nouveau, en commençant par Kyalami, en Afrique du Sud.

Selon les perspectives démographiques de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, le continent pourrait abriter 2,5 milliards de personnes d'ici 2050. Cette croissance devrait stimuler l'émergence d'une classe moyenne aspirant à des événements de grande envergure comme la F1. Toutefois, bien que la F1 ait un potentiel immense pour améliorer l'image de la région, la priorité du Formula One Group reste orientée vers la rentabilité.

Le Rwanda se positionne comme un potentiel hôte, suite à des discussions entre le président Kagame et Stefano Domenicali, PDG de la F1. Kagame ambitionne de faire de son pays un centre économique basé sur le savoir, aidé par un nouvel aéroport et des infrastructures que Qatar Airways soutient. Le pays mise sur sa sécurité et une croissance économique rapide pour attirer des événements de stature mondiale.

En parallèle, l'Afrique du Sud aspire à réactiver son Grand Prix. Toutefois, malgré le souhait de Cyril Ramaphosa, le financement public reste un obstacle majeur. Les récentes transformations politiques pourraient offrir des opportunités, mais la nécessité de résoudre les problèmes économiques et sociaux demeure une priorité, limitant l'investissement dans des événements sportifs de prestige.

La bataille pour accueillir un Grand Prix en Afrique est lancée. Alors que le Rwanda et l’Afrique du Sud rivalisent pour cette opportunité, le soutien des partenariats internationaux et des sponsors privés sera crucial. La question qui persiste est de savoir si Lewis Hamilton sera encore en piste lorsque ce rêve deviendra réalité, mais l’enthousiasme et la préparation sont en cours pour matérialiser cette ambition sur le continent.