Éthiopie : le gouvernement fédéral installe une nouvelle administration au Tigré

Le gouvernement éthiopien a annoncé vendredi la mise en place d’une administration provisoire dans la région du Tigré, dans le nord du pays, après plusieurs semaines d’affrontements avec les forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Cette décision intervient après une offensive lancée le 23 septembre par le TPLF contre l’armée fédérale. Les forces rebelles ont ensuite perdu plusieurs positions stratégiques, notamment Mekele, la capitale régionale, reprise par les forces gouvernementales.

Selon les autorités éthiopiennes, cette administration dirigera le Tigré pendant six mois. Elle aura pour objectif de rétablir une situation politique stable et de préparer l’organisation d’élections libres et transparentes dans la région.

Le Tigré était resté en dehors du contrôle d’Addis-Abeba depuis la guerre de 2020 à 2022, un conflit opposant les forces fédérales au TPLF, avec le soutien de troupes érythréennes. Les combats avaient fait des centaines de milliers de morts avant la signature d’un accord de paix en 2022.

Malgré cet accord, les tensions n’ont jamais totalement disparu. Le TPLF a récemment noué des liens avec plusieurs groupes armés hostiles au gouvernement d’Abiy Ahmed et s’est rapproché de l’Érythrée, un pays voisin avec lequel les relations restent tendues.

Les autorités éthiopiennes affirment vouloir sortir le Tigré du cycle des conflits et permettre à sa population de retrouver la stabilité ainsi que les conditions nécessaires à son développement.