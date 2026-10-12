Éthiopie : Adwa reprise sur fond de tensions avec l’Érythrée [Africanews Today]

Dans le nord de l’Éthiopie, les forces fédérales ont repris sans combat la ville d’Adwa, près de la frontière érythréenne, après le retrait des rebelles du TPLF. Une avancée sur fond de tensions croissantes avec l’Érythrée, au moment où les vols commerciaux reprennent entre Addis-Abeba et Mekele.

Au Malawi, la pénurie de carburant se prolonge pour une deuxième semaine. Des automobilistes passent la nuit dans les files d’attente, tandis que les autorités restent silencieuses sur la reprise normale des approvisionnements.

Au Kenya, les échecs deviennent un outil de réinsertion dans les prisons. À Maranjau, les détenus utilisent ce jeu de stratégie pour apprendre la patience, mieux gérer leurs décisions et préparer leur retour dans la société.

À Hermanus, en Afrique du Sud, les baleines franches australes attirent chaque année des milliers de visiteurs. Cette saison, les observateurs saluent une présence exceptionnelle de ces mammifères marins protégés.

L’Algérie annonce l’arrestation de 61 ressortissants marocains accusés d’avoir préparé des actes de sabotage. Les autorités évoquent un réseau criminel sur fond de tensions persistantes entre Alger et Rabat.

AGENDA

Le roi Felipe VI et la reine Letizia se rendent ce mardi à Ceuta, enclave espagnole revendiquée par le Maroc. Une visite symbolique dans un contexte de tensions entre Madrid et Rabat, après des évacuations de migrants par la police marocaine.

Du 13 au 15 octobre, Maputo, au Mozambique, accueille la Conférence africaine sur la réduction des risques de catastrophes. Les participants échangeront sur les stratégies de prévention et le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles sur le continent.

Du 13 au 17 octobre, Johannesburg accueille le festival Fak'ugesi, rendez-vous majeur des cultures numériques en Afrique. Créateurs, artistes, développeurs et innovateurs y présenteront les dernières tendances en matière d'art, de technologie et de jeux vidéo.

Le 13 octobre, place aux matchs retour des qualifications africaines pour le tournoi olympique de football féminin. Douze rencontres sont au programme, dont Côte d’Ivoire–RD Congo, Sénégal–Tunisie, Nigeria–Comores et Afrique du Sud–Madagascar.

Plus d'informations sur Africanews et africanews.com.