La Tanzanie se rapproche d'un accord de 42 milliards de dollars sur le gaz naturel

La Tanzanie est sur le point de franchir une étape décisive dans le développement de son industrie énergétique. Le gouvernement espère finaliser dans les prochains mois un accord de 42 milliards de dollars pour un vaste projet de gaz naturel liquéfié (GNL), a annoncé le ministre des Finances, Khamis Mussa Omar.

Porté par les groupes Equinor et Shell, en partenariat avec Exxon Mobil, Pavilion Energy, Medco Energi et la compagnie publique Tanzania Petroleum Development Corporation, ce projet vise à exploiter environ 47 130 milliards de pieds cubes de réserves de gaz naturel. Une grande partie de la production sera destinée à l'exportation, tandis qu'une fraction alimentera le marché intérieur afin de soutenir le développement industriel du pays.

Pour les autorités tanzaniennes, ce projet constitue un levier majeur de croissance économique et d'industrialisation. Il s'inscrit également dans l'ambition de faire de l'Afrique de l'Est un pôle énergétique de premier plan, en complément des futures exportations de pétrole ougandais qui devraient transiter par le port tanzanien de Tanga à partir de 2027.

Le gouvernement prévoit par ailleurs de porter la capacité nationale de production d'électricité à 8 000 mégawatts d'ici à 2030. Près de 75 % de cette production devrait provenir de sources considérées comme propres par les autorités, notamment l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien et le gaz naturel.

Khamis Mussa Omar a également indiqué que des accords concernant deux projets d'exploitation de minerais critiques étaient sur le point d'être conclus, sans en révéler les détails. Selon lui, ces secteurs suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs internationaux, en particulier américains.

Afin de financer son développement, la Tanzanie poursuit des réformes destinées à attirer davantage de capitaux étrangers. Le pays a récemment élargi l'accès des investisseurs internationaux à son marché obligataire domestique, mis en place une courbe souveraine des taux et adopté des mesures visant à dynamiser le marché de la dette des entreprises.

Ces efforts interviennent dans un contexte où les recettes nationales financent désormais près des deux tiers du budget de l'État, tandis que l'aide publique au développement ne représente plus qu'une part marginale des ressources publiques. Les autorités étudient également l'opportunité de solliciter un nouveau programme de financement auprès du Fonds monétaire international, après l'achèvement, en juillet dernier, d'un précédent programme de 1,7 milliard de dollars.