Allemagne : rassemblement pro-ukrainien à l'ouverture du procès Nord Stream

La manifestation s'est déroulée devant la Cour supérieure régionale hanséatique de Hambourg, où le procès s'ouvrait sous haute sécurité. Les manifestants brandissaient des pancartes proclamant « La Russie est un État terroriste » et dénonçaient les poursuites pour crime de guerre. L'une d'elles soulignait la différence entre le sabotage d'un gazoduc et des bombardements de bâtiments faisant des victimes civiles. Ivan Kuritsyn, représentant de l'association Citizens' Initiative Vilni De Ua, fondée par des Ukrainiens ayant fui la guerre, a expliqué que les manifestants étaient venus soutenir Serhii Kuznietsov. Âgé de 50 ans, cet ancien officier ukrainien, désigné par la justice allemande sous le nom de Serhii K., est soupçonné d'avoir participé à l'organisation du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, le 26 septembre 2022. Selon le parquet, il aurait dirigé une équipe composée de plongeurs, d'un capitaine de bateau et d'un spécialiste des explosifs. Il est notamment poursuivi pour dégradations, perturbation de services publics et crime de guerre présumé lié à une attaque contre des infrastructures civiles. Aucun verdict n'a encore été rendu. Construits pour acheminer du gaz russe vers l'Allemagne, les gazoducs sont au cœur d'un procès qui devrait durer plusieurs mois, avec des audiences prévues jusqu'en février.