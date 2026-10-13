La Russie pilonne Kharkiv et la région de Lviv, trois civils tués

Les équipes de secours ont dégagé trois corps des décombres d’un immeuble résidentiel de quatre étages dans le district Kholodnohirskyi, à l’ouest de Kharkiv, où une section entière du bâtiment s’est effondrée. L’attaque a aussi endommagé un immeuble de cinq étages dans le district Shevchenkivskyi. Une banque située au rez-de-chaussée et plusieurs véhicules ont pris feu, tandis que les fenêtres des immeubles d’habitation voisins ont été soufflées. Les équipes d’urgence, la police, les démineurs et des chiens de recherche sont restés sur place pour retrouver d’éventuelles personnes encore coincées. Un secouriste du Service national des situations d’urgence a été blessé pendant l’intervention. Dans la partie occidentale de la région de Lviv, une attaque de drone russe a mis le feu à deux maisons et endommagé trois voitures à Murovane. Aucun blessé n’y a été signalé. Les forces aériennes ukrainiennes indiquent que la Russie a lancé cinq missiles balistiques, neuf munitions rôdeuses Banderol et 108 drones à partir de la soirée du 12 octobre. Les défenses anti-aériennes ont abattu ou neutralisé électroniquement 88 drones, mais des frappes ont été recensées dans 17 sites et des débris sont tombés sur sept autres.