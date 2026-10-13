Aigles, faucons et buses : la Coupe d’Asie de fauconnerie au Kazakhstan

Aigles royaux, buses et faucons sacres étaient à l'honneur lors de la première Coupe d'Asie de fauconnerie, organisée dans le cadre de la cinquième édition du festival international Shygys Salburyny, au Kazakhstan. Des fauconniers venus de 10 pays, parmi lesquels la Turquie, la Chine, la Mongolie, mais aussi l'Espagne et la Hongrie, ont pris part à cette compétition de chasse traditionnelle. Pendant 2 jours, quelque 15 000 spectateurs ont également pu assister à des courses de lévriers, au dressage de chevaux sauvages, à des démonstrations de tir à l'arc à cheval, au tenge ilu, une épreuve consistant à ramasser des pièces au galop, ainsi qu'à différents concours de force. Au cœur de l'événement, le qusbegilik, un savoir-faire ancestral kazakh fondé sur la chasse avec des rapaces dressés. Les berkutchi, spécialistes de l'aigle royal, ont ainsi démontré leur maîtrise aux côtés d'autres fauconniers. Côté palmarès, Serikbolsyn Zhalgasuly, de la région de Jambyl, s'est imposé dans la catégorie des aigles royaux. Zaki Makhmudkhan a remporté celle des buses, tandis que Temirali Tolegenuly a décroché la victoire chez les faucons sacres. À travers cette rencontre internationale, les organisateurs souhaitent faire rayonner les traditions de chasse du Kazakhstan et contribuer à leur reconnaissance au-delà des frontières du pays.