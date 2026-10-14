Kyiv frappée par des missiles russes : au moins trois morts et 600 000 sans électricité

Au moins 3 personnes ont été tuées et 22 blessées dans une vague de frappes russes de missiles et de drones contre Kyiv, dans la nuit de mardi à mercredi. Dans le district de Desnianskyi, un immeuble de 9 étages a été touché, faisant 2 morts et 21 blessés, dont un enfant. Les secours ont évacué 16 habitants, tandis que les pompiers maîtrisaient un incendie de 400 m². Seize blessés ont été hospitalisés, dont 4 dans un état grave. Une autre attaque a fait un mort et un blessé dans le district de Holosiivskyi. Au total, 110 personnes ont reçu un soutien psychologique. Les frappes ont également atteint les infrastructures énergétiques, notamment la centrale CHP-4 de Kyiv qui produit à la fois de l’électricité et de la chaleur pour le chauffage urbain. Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine n'avait reçu aucune alerte préalable de ses partenaires concernant les missiles balistiques. À travers le pays, plus de 600 000 personnes ont été privées d'électricité.