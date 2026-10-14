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Chaos à Santiago: grêle, inondations et coupures de courant frappent la capitale chilienne

Des images tournées par Jennifer Vidal, une habitante de Santiago, montrent des routes recouvertes de grêle et des rues submergées, tandis que d'autres séquences dévoilent des habitants réfugiés à l'entrée d'un immeuble pour échapper aux intempéries. Les inondations ont touché plusieurs quartiers, notamment Providencia, Las Condes et Estación Central, où l'eau s'est infiltrée dans des immeubles résidentiels, des bureaux municipaux et le parking souterrain du centre commercial Alto Las Condes. Le métro de Santiago a également été perturbé, avec la fermeture de la station Pedro de Valdivia, des restrictions d'accès à Salvador et une circulation interrompue sur certains tronçons de la ligne 2. À Peñalolén, les pompiers sont intervenus pour secourir des personnes dans un passage souterrain inondé. Les autorités ont appelé les automobilistes à éviter les voies en contrebas, tout en avertissant du risque de nouveaux orages.

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