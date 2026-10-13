Felipe VI et Letizia accueillis en héros à Ceuta pour leur première visite depuis 2007

Des milliers d'habitants ont envahi les rues de Ceuta, agitant des drapeaux espagnols et ceux de l'enclave, sous les applaudissements et les pancartes souhaitant la « Bienvenue chez vous, Vos Majestés » au couple royal. À leur arrivée à l'héliport, Felipe VI et Letizia ont pris le temps de saluer la foule sur le chemin de la mairie, multipliant les poignées de main et les échanges avec les habitants. Ils sont ensuite apparus au balcon du Palais de l'Assemblée, surplombant la Plaza de África, aux côtés du président de Ceuta, Juan Vivas. Leur déplacement, prévu sur 2 jours, comprend des rencontres avec les autorités locales et des représentants de la société civile, une visite d'école ainsi qu'un hommage, au cimetière musulman de Sidi Embarek, aux victimes des traversées migratoires de juillet. Cette visite intervient dans un contexte diplomatique sensible. Le Maroc revendique la souveraineté sur Ceuta et Melilla, les 2 enclaves espagnoles d'Afrique du Nord, et avait déjà vivement protesté contre le précédent déplacement royal de Juan Carlos en 2007. Les tensions se sont ravivées après la crise migratoire de juillet, au cours de laquelle plus de 70 000 personnes auraient franchi la frontière en 2 jours. Rabat a rappelé son ambassadeur à Madrid pour consultations, tandis que le roi Mohammed VI a dénoncé une « instrumentalisation » politique de la situation. Pour de nombreux habitants, cet accueil populaire constitue une affirmation de l'identité espagnole de Ceuta. Le couple royal doit y passer la nuit avant de poursuivre sa visite à Melilla, mercredi.