Albanie : la colère étudiante rejoint la « révolution des flamants roses »

Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le ministère de l'Éducation pour réclamer de meilleures conditions d'études, davantage d'aides financières et de meilleures perspectives d'emploi. Le rassemblement a dégénéré lorsque certains participants ont lancé des pierres, brisé des vitrines et dégradé des commerces. Les forces de l'ordre ont riposté à coups de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Selon un bilan communiqué mercredi par la police, 16 personnes ont été arrêtées et 49 autres font l'objet de poursuites pénales. Six policiers et au moins un journaliste ont été blessés. La mobilisation étudiante rejoint un mouvement de contestation plus large, baptisé Révolution des flamants roses, qui réclame la démission du Premier ministre Edi Rama. Au cœur des accusations de corruption portées par les manifestants figure notamment un projet immobilier de luxe sur le littoral albanais, lié à Jared Kushner, gendre de Donald Trump. Les militants dénoncent les risques pour l’habitat naturel des flamants roses, qui ont donné leur nom au mouvement et en sont devenus le symbole.