La Formule 1 fera son retour en Afrique au Rwanda au début des années 2030

La Formule 1 s’apprête à retrouver le continent africain après plus de trois décennies d’absence. La discipline a annoncé mardi la conclusion d’un accord de dix ans avec le Rwanda, qui devrait intégrer le calendrier mondial au début des années 2030.

La première course se déroulera sur un nouveau circuit à Bugesera, au sud-est de la capitale rwandaise, dont les caractéristiques et la date exacte d’ouverture restent à préciser.

« Aujourd’hui est un moment historique pour la Formule 1 », a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la discipline, saluant un partenariat destiné à renforcer la présence du championnat sur l’ensemble des continents. Le président rwandais, Paul Kagame, a pour sa part qualifié cet accord d’étape importante pour l’Afrique, exprimant l’espoir qu’il favorise l’organisation d’autres courses sur le continent.

Le dernier Grand Prix de Formule 1 organisé en Afrique remonte à 1993, sur le circuit sud-africain de Kyalami. Le Français Alain Prost avait remporté cette épreuve. Le Maroc avait également accueilli une course du championnat du monde en 1958, à Casablanca.

Ce retour concrétise notamment une ambition défendue de longue date par Lewis Hamilton, septuple champion du monde, qui milite depuis plusieurs années pour l’organisation d’un Grand Prix en Afrique. Le Rwanda entend, de son côté, renforcer son attractivité touristique et économique en s’appuyant sur les grandes compétitions sportives internationales.

Le pays a déjà noué des partenariats avec plusieurs clubs européens de football, dont Arsenal et le Paris Saint-Germain, et accueilli les Championnats du monde de cyclisme en 2025. Cette stratégie suscite toutefois des critiques : certains observateurs dénoncent une démarche de « sportswashing », estimant que la multiplication des événements sportifs contribue à promouvoir l’image du pays au détriment des controverses relatives aux droits humains et à la répression de l’opposition.

L’Afrique du Sud, également candidate à un retour de la Formule 1, n’a pas été retenue dans cette annonce. Son ministre des Sports, Gayton McKenzie, a néanmoins affirmé que son pays continuerait à œuvrer pour accueillir une course avant 2030. L’accord conclu avec Kigali marque ainsi une étape majeure pour l’expansion internationale de la discipline, sans exclure de futurs projets sur le continent.