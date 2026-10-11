Ceuta : les camps de migrants démantelés avant l'arrivée du roi Felipe VI

À Ceuta, le dernier grand camp de migrants à Ceuta a été démantelé dimanche, deux jours avant l’arrivée du roi et de la reine d'Espagne.

Plus de 350 policiers, appuyée par des soldats, est arrivée peu après 8 h dimanche sur l’esplanade d’El Guano, où des centaines de migrants campaient dans des abris de fortune après le déguerpissaient des campements installés sur les plages voisines. Les migrants ont été embarqués dans des bus et conduits vers des centres d’accueil.

Ces abris de fortunes ont été érigés après l’arrivée massive de migrants dans l’enclave espagnole en provenance du Maroc les 30 et 31 juillet.

Plus de 70 000 personnes selon les chiffres officiels. La plupart sont retournés depuis au Royaume chérifien, des milliers ont fait le choix de rester sur place.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia doivent se rendre à Ceuta mardi avant un déplacement à Melilla le 14 octobre. Première visite d’un monarque espagnol depuis celle du roi Juan Carlos en 2007.

Elle avait provoqué une crise diplomatique entre Rabat et Madrid. Le Maroc revendique en effet la souveraineté sur les deux enclaves.