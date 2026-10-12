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Éthiopie : reprise des vols vers la capitale de la région du Tigré

Cette photo, prise avec un smartphone, montre un avion d'Ethiopian Airlines stationné à l'aéroport de Mekelle, en Éthiopie, le dimanche 11 octobre 2026   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Ethiopie

Les vols entre Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie, et Mekelle, la capitale de la région du Tigré, au nord du pays, ont repris dimanche après avoir été suspendus pendant plus de deux semaines.

Un avion d'Ethiopian Airlines en provenance de la capitale a atterri à Mekelle, où des responsables gouvernementaux et des passagers ont été aperçus à leur arrivée à l'aéroport.

Selon des informations non confirmées, environ cinq vols pourraient être assurés quotidiennement. Ethiopian Airlines pourrait augmenter la fréquence des vols si la demande s'accroît.

Cette reprise intervient dans un contexte de tensions liées au conflit au Tigré entre les forces fédérales éthiopiennes et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF).

Quatre ans après la fin du conflit au Tigré, la Coalition des forces populaires éthiopiennes pour la survie, qui défie le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, s’oppose à l’armée fédérale menée au Tigré.

Crée le 20 septembre dernier, la coalition est composée de sept groupes armés dont le premier, le Front de libération pour le peuple du Tigré.

Il y a quatre ans, la guerre s’était interrompue après la signature de l'Accord de paix de Pretoria, le 3 novembre 2022, qui a fait taire les armes. Mais les tensions entre Mekele et le gouvernement fédéral semblent n’être jamais retombées.

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