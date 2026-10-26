Le parlement algérien approuve l'envoi de troupes au Niger

Les députés algériens ont approuvé, dimanche, l’envoi de troupes au Niger. Ce déploiement sera le premier depuis qu’Alger a envoyé des troupes en soutien à l’Égypte pendant la guerre israélo-arabe de 1973.

Les militaires algériens tenteront de protéger le Niger, qui fait face aux exactions des groupes armés, notamment dans les zones proches de la frontière avec l’Algérie.

Les deux pays voisins, qui partagent une frontière désertique de 960 kilomètres (600 miles), ont convenu d’approfondir leur coopération contre la violence djihadiste, la criminalité transfrontalière et les trafics..

Leur mission intègre aussi la protection des intérêts économiques algériens au Niger. Les deux pays travaillent à la construction du gazoduc transsaharien, projet visant à exporter du gaz naturel vers l’Europe depuis le Nigeria via le Niger.

« Aujourd’hui, grâce à Dieu et avec Son aide, le Parlement a adopté à l’unanimité la proposition qui lui a été soumise, conformément aux dispositions de la Constitution, en particulier l’article 91, paragraphe 2. Il s’agit d’une procédure tout à fait normale. Il s’agit toutefois d’un vote historique, car c’est la première fois que la Constitution autorise le déploiement d’unités de l’armée à l’étranger. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une sécurité régionale intégrée, qui comporte deux dimensions essentielles. La dimension politique consiste à honorer les engagements politiques de l’Algérie, tandis que la dimension économique vise à protéger les intérêts économiques du pays », a déclaré Fateh El Ayaechi, député du Front El Moustakbal.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait promis, le 3 octobre, de protéger le Niger « quoi qu’il arrive » selon ses mots.