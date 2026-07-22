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L'ONU déplore 144 morts ou disparus au large de la Mauritanie

Un Bateau avec 73 candidats à l'immigration navigue près du port de Christianos, en provenance de Mauritanie, à destination de l'île canarienne de Ténérife, 21 mars 2006.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Mauritanie

Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, a déclaré que l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) était « profondément attristée » par le fait que 144 personnes soient décédées ou portées disparues à la suite d’un tragique accident maritime survenu au large des côtes mauritaniennes la semaine dernière.

Le HCR, les autorités nationales et les partenaires humanitaires étaient présents lors des trois opérations de sauvetage et de débarquement qui ont eu lieu la semaine dernière. Selon M. Dujarric, 387 personnes ont été mises en sécurité.

« Cela nous rappelle cruellement que, malgré les efforts soutenus de divers partenaires pour sauver des vies, la route reliant l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries est l’un des couloirs de migration mixtes les plus meurtriers au monde, les réfugiés et les migrants qui tentent de rejoindre l’Europe étant exposés aux risques les plus élevés », a déclaré M. Dujarric.

Il a ajouté que les sauvetages en Mauritanie, comme l’ONU l’a répété à maintes reprises, soulignent la nécessité de concentrer les efforts concertés sur la mise en place d’alternatives à la traversée maritime périlleuse, notamment un accès concret et plus rapide à des voies légales ainsi que des opportunités accrues en matière d’emploi et d’éducation.

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