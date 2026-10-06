France : les lycéens maintiennent la pression, leur mouvement gagne en ampleur

La police a fait usage de lacrymogène mardi, lors d’une manifestation dans les environs de la place de la République à Paris, la capitale française.

Deux semaines après le début de la contestation lancée par les lycéens, qui réclament davantage de moyens pour l’éducation, la tension ne faiblit pas.

Des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de sécurité. Le mouvement fait désormais polémique au regard de son ampleur actuelle.

Mais des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans différentes villes de France pour soutenir les revendications des lycéens.

''Il faut arrêter de tout stigmatiser et d’essayer de freiner les lycéens sous prétexte qu’“ils sont des enfants et ne savent pas ce qu’ils font”, alors qu’ils savent très bien ce qu’ils font. Ils sont au cœur de la situation, donc eux seuls peuvent vraiment comprendre ce qu’ils vivent. À un moment donné, il faut les écouter.'', a déclaré Léa Monimart, professionnelle de la petite enfance.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a défendu mardi les méthodes policières utilisées contre les lycéens. Une déclaration contestée au regard de la liste croissante de blessures atroces attribuées aux armes anti-émeutes des policiers.

''Je trouve ça pathétique, et ce que je trouve encore plus pathétique, c’est la réaction de certains adultes qui disent que c’est de leur faute, qu’ils n’auraient pas dû être là. Je trouve ça, eh bien… Ensuite, on se plaint que les jeunes soient violents, qu’ils ne sachent pas réagir autrement que par la violence. Et en même temps, les adultes ne sont ni solidaires ni bienveillants, alors que leur montrons-nous ? Donc, à un moment donné… Qu’il faille assurer la sécurité, d’accord, je comprends, mais ce sont des enfants, et justement parce que ce sont des enfants, c’est plus facile de les frapper.'', a ajouté Léa Monimart

Le dernier cas en date est celui d’un adolescent de 15 ans qui a perdu une main lundi lors d’un incident impliquant une grenade assourdissante de la police.

Le ministère de l’Intérieur a estimé à 86 000 le nombre de personnes ayant participé aux manifestations en dehors de Paris mardi matin. Des milliers d’autres ont défilé dans la capitale dans l’après-midi.

Plus de deux semaines de grèves des cours et de blocages d’établissements scolaires, ainsi que des interventions policières ayant conduit à plus de 6 100 interpellations, principalement de mineurs, sont devenues un sujet brûlant en ce début de campagne présidentielle.