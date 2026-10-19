France : le président Macron distingue les groupes violents et les manifestants

Après une vague de manifestations et les violences survenues en marge des rassemblements pacifiques, le président français Emmanuel Macron s’est adressé à la nation s’engageant à demander des comptes à ceux qui ont selon ces propos cherché à renverser la République.

Le Premier ministre Laurent Nuñez a proposé sa démission au chef de l'État qui l’a refusée.

« Nos juges rendent la justice en votre nom, et ils savent ce que vous attendez d’eux. Chaque fois qu’une infraction est commise, elle doit donner lieu à des poursuites judiciaires appropriées. Ceux qui ont détruit doivent payer ; ceux qui ont pillé doivent rembourser. Ceux qui ont cherché à renverser la République devront en répondre », a déclaré Emmanuel Macron.

M. Macron a établi une distinction entre les groupes violents et l’ensemble de la population, soulignant que plusieurs centaines de milliers de citoyens avaient manifesté pour exprimer des revendications légitimes concernant le coût de la vie et les prix des carburants, liés au conflit dans le golfe Persique.

« Nous ne pouvons pas demander à nos jeunes de croire en l’avenir sans leur donner la possibilité d’élaborer des réponses et de s’asseoir à la table des discussions. Oui, nous devons nous asseoir autour de la table et construire ensemble des solutions. Étudiants, enseignants, représentants des organisations patronales et syndicales, collectivités locales et parlementaires travailleront avec le gouvernement dès cette semaine sur des propositions concrètes. Le Premier ministre les réunira dans les prochains jours à cette fin », a expliquéEmmanuel Macron.

La coordination des gilets jaunes du 17 octobre annonce un «acte II» pour samedi 24 octobre.

L’accès au musée du Louvre est bloqué lundi matin par des étudiants de l’école du Louvre mobilisés pour exprimer leur « soutien » au mouvement des lycéens et dénoncer « la répression policière ».