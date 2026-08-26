Nigeria : Tinubu lance une opération de sauvetage après des enlèvements massifs

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné mardi aux forces de sécurité de lancer une opération de sauvetage pour libérer des dizaines de personnes enlevées vendredi dans l'ouest du pays.

"Je suis indigné par l'enlèvement et le meurtre de citoyens innocents par des éléments criminels à l'intérieur de l'État", a-t-il déclaré sur X. "Ceux qui ont perpétré cette attaque lâche contre des Nigérians sans défense sont des ennemis de la paix et de l'humanité, et ils ne resteront pas impunis."

Des hommes armés ont kidnappé et tué des dizaines de personnes lors d'une attaque perpétrée pendant la prière du vendredi dans les villages de Dikera et Binzi, dans l'État du Niger.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre plusieurs centaines de personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, rassemblées dans une forêt et présentées comme des otages enlevés à Dikera. Environ 600 personnes auraient été kidnappées selon les chiffres communiqués à Reuters, que le média n'a pas été en mesure de vérifier.

Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Un porte-parole de la police, Wasiu Abiodun, a affirmé à la BBC que plus de 40 personnes avaient été tuées.

Un survivant de l'attaque a déclaré à l'AFP la semaine dernière que les assaillants étaient des membres du groupe djihadiste Lakurawa, que certains chercheurs ont associé à une branche régionale du mouvement État islamique. Un autre survivant a accusé Ansaru, un autre groupe djihadiste local.

Le Nigeria lutte depuis 17 ans contre une insurrection djihadiste qui se concentre dans le nord-est du pays. Mais les violences interviennent parfois dans d'autres régions du pays, à l'instar de l'attaque de vendredi, qui s'est déroulée dans une zone du centre-ouest, près de la frontière avec le Bénin.