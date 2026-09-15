Gaza : tentes détruites et au moins 2 morts après des frappes aériennes

Au camp d’Abu Khadra, des tentes ont été endommagées et des traces de sang ainsi que des effets personnels sont visibles au sol. L’armée israélienne dit avoir mené quatre frappes contre des combattants. Shaaban Abu Zeidieh, responsable du camp, affirme que quatre tentes ont été détruites et que des personnes ont été visées dans un passage entre les abris. D’autres frappes ont été signalées à Zawaida, dans le centre de Gaza, et à Khan Younis, dans le sud. Le ministère de la Santé de Gaza fait état de 1 372 morts et 4 659 blessés depuis le début du cessez-le-feu en octobre 2025. L’ONU juge ces données généralement fiables, mais souligne qu’elles ne permettent pas de distinguer civils et combattants.