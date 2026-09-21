Éthiopie : des groupes armés s'allient contre le pouvoir fédéral d'Abiy Ahmed

En Éthiopie, sept groupes armés ont annoncé la formation d'une alliance dans le but de renverser le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed.

Une annonce qui ravive la crainte d'un retour du conflit au Tigré. C'est le vice-président du Front de libération du peuple du Tigré, Emmanuel Assefa, qui a fait cette annonce dimanche. Selon lui, l'alliance regroupe des forces originaires du Tigré, de l'Amhara et de l'Oromia, ainsi que des groupes issus des régions Somali, Afar, Ogaden et Benishangul-Gumuz.

Sa direction reviendrait au chef des Fano. Le Premier ministre Abiy Ahmed qui n'a pas réagi à cette annonce accuse de son côté le TPLF de s'être rapproché de plusieurs groupes armés, dont les Fano, ainsi que de l'Érythrée voisine. Les Fano avaient combattus aux côtés des forces fédérales éthiopiennes durant la guerre au Tigré.

En effet, entre 2020 et 2022, le conflit opposant Addis-Abeba aux rebelles tigréens avait fait au moins 600 000 morts. Des différends territoriaux subsistent toutefois entre les groupes annoncés comme alliés, ce qui pourrait fragiliser cette coalition avant même sa mise en œuvre.