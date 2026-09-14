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Guinée : Doumbouya rencontre Ouattara en Côte d'Ivoire

Le président guinéen Mamadi Doumbouya prend la parole lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 septembre 2023.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP

Côte d'Ivoire

En visite officielle en Côte d’Ivoire, le président guinéen Mamadi Doumbouya a été reçu au palais de Cocody, à Abidjan, par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Économie, politique, commerce et sécurité ont été au menu des échanges entre les deux chefs d’État, alors que la région ouest-africaine n’est pas épargnée par la montée de l’insécurité et la menace terroriste.

Aussi Mamadi Doumbouya a-t-il appelé à un renforcement de la coopération en matière de sécurité entre la Guinée et la Côte d’Ivoire.

''Cher grand frère, tout comme vous, je suis convaincu qu’il ne peut y avoir de développement sans paix ni stabilité. Or, notre espace géographique est confronté à des défis sécuritaires de toutes sortes. Nous sommes prêts à collaborer avec vous en matière d’échanges, de renseignement et de lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme'', a déclaré le président guinéen.

Mamadi Doumbouya est arrivé à Abidjan vendredi dans le cadre d’une visite officielle.

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