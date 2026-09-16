Les USA imposent de nouvelles restrictions de visas contre l'Afrique du Sud

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé mardi de nouvelles restrictions en matière de visas, à l’encontre de Sud-africains jugés responsables de mettre en place des “discriminations raciales” contre les Afrikaners blancs.

Cette nouvelle politique ajoute de nouvelles tensions à des relations déjà tendues entre l’Afrique du Sud et les Etats-Unis.

L’administration Trump accuse depuis des mois les autorités sud-africaines de persécutions contre les descendants des colons européens vivant en Afrique du Sud.

Le Département d’État américain a déclaré que ces restrictions pourraient s’appliquer aux ressortissants étrangers jugés responsables de politiques ou d’actions permettant l’expropriation de terres sans indemnisation, la discrimination fondée sur la race ou l’incitation à la violence imminente à l’encontre de minorités raciales ou ethniques.

Washington n’a cité aucun nom de personne concernée par cette mesure, n’a pas précisé quelles lois sud-africaines déclencheraient automatiquement ces restrictions et n’a pas indiqué si les responsables détenant déjà un visa américain risquaient de le perdre.

Cette annonce établit donc un cadre pour de futures mesures en matière de visas, plutôt que d’une restriction générale visant les voyageurs sud-africains.