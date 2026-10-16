Turquie : des plongeurs mettent au jour les trésors d’une épave vieille de 4 700 ans

Sous les eaux de Kekova, une île turque inhabitée de 4,5 km² située dans la mer Lycienne, au sud de la province d'Antalya, les archéologues travaillent avec précaution, retirant les couches de sable qui recouvrent les objets anciens et examinant chaque vestige à l'aide d'instruments spécialisés. Des images de ces fouilles ont été diffusées par le ministère turc de la Culture ce jeudi 15 otobre 2026. Au-delà de leur ancienneté, ces amphores pourraient livrer de précieuses informations sur les échanges entre l'Anatolie et les autres régions de Méditerranée orientale, il y a plusieurs milliers d'années. Ces récipients servaient notamment au transport et au stockage des marchandises, permettant aujourd'hui aux chercheurs de retracer les anciennes voies commerciales. Les analyses se poursuivent pour établir leur provenance et vérifier leur éventuel lien avec un navire ayant sombré au début de l'âge du bronze. Une confirmation permettrait de mieux comprendre une période encore peu documentée de l'histoire maritime méditerranéenne.