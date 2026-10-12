Incendie majeur au Marché des Enfants Rouges, le plus vieux marché couvert de Paris

Le feu s'est déclaré vers 4h15 dans le quartier historique du Marais. Les pompiers ont empêché sa propagation aux immeubles voisins. L'un d'eux a été victime d'un léger malaise, mais aucun autre blessé n'a été signalé. Des commerçants bouleversés se sont rassemblés à l'extérieur pour constater les dégâts. Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a indiqué que la cause restait inconnue et qu'une enquête allait suivre. Les immeubles voisins étaient inspectés pour vérifier d'éventuels dommages structurels, tandis que la ville cherchait des locaux temporaires pour les commerces touchés. Le marché pourrait rester fermé pendant des mois. Fondé en 1615 sous Louis XIII, ce site emblématique doit son nom à un ancien orphelinat dont les enfants portaient des vêtements rouges. Classé monument historique depuis 1982, il accueillait des commerces alimentaires, des restaurants et des fleuristes, et se classait cinquième dans la liste 2026 des meilleurs marchés alimentaires du monde du magazine Food & Wine.