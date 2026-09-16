Afrique du Sud : la police renforce la sécurité après des meurtres de femmes

La police sud-africaine promet un renforcement des mesures de sécurité dans les environs de Kempton Park, dans la banlieue nord-est de Johannesburg.

Cette annonce intervient alors qu’elle enquête sur des meurtres de femmes dans la province du Gauteng.

Huit victimes, au total, en l’espace de deux mois. La dernière a été retrouvée mardi.

Des forfaits commis par une personne ou par plusieurs ? La question préoccupe les enquêteurs, qui tentent aussi de savoir si ces décès sont liés. Un appel à témoins a été lancé.

Le président Cyril Ramaphosa a promis mardi qu’aucun effort ne serait ménagé pour élucider ces crimes.

L’Afrique du Sud enregistre au moins 60 homicides quotidiennement, le taux le plus élevé au monde.

Mais pas seulement : selon l’ONU, une femme sur trois subit des violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie dans le pays.