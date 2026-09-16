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Afrique du Sud : la police renforce la sécurité après des meurtres de femmes

Un corps, qui serait celui d'une femme, a été découvert mardi 15 septembre 2026 au bord d'une route à KwaThema, en Afrique du Sud.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Afrique du Sud

La police sud-africaine promet un renforcement des mesures de sécurité dans les environs de Kempton Park, dans la banlieue nord-est de Johannesburg.

Cette annonce intervient alors qu’elle enquête sur des meurtres de femmes dans la province du Gauteng.

Huit victimes, au total, en l’espace de deux mois. La dernière a été retrouvée mardi.

Des forfaits commis par une personne ou par plusieurs ? La question préoccupe les enquêteurs, qui tentent aussi de savoir si ces décès sont liés. Un appel à témoins a été lancé.

Le président Cyril Ramaphosa a promis mardi qu’aucun effort ne serait ménagé pour élucider ces crimes.

L’Afrique du Sud enregistre au moins 60 homicides quotidiennement, le taux le plus élevé au monde.

Mais pas seulement : selon l’ONU, une femme sur trois subit des violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie dans le pays.

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