Afrique du Sud : la police renforce la sécurité après des meurtres de femmes

Afrique du Sud
La police sud-africaine promet un renforcement des mesures de sécurité dans les environs de Kempton Park, dans la banlieue nord-est de Johannesburg.
Cette annonce intervient alors qu’elle enquête sur des meurtres de femmes dans la province du Gauteng.
Huit victimes, au total, en l’espace de deux mois. La dernière a été retrouvée mardi.
Des forfaits commis par une personne ou par plusieurs ? La question préoccupe les enquêteurs, qui tentent aussi de savoir si ces décès sont liés. Un appel à témoins a été lancé.
Le président Cyril Ramaphosa a promis mardi qu’aucun effort ne serait ménagé pour élucider ces crimes.
L’Afrique du Sud enregistre au moins 60 homicides quotidiennement, le taux le plus élevé au monde.
Mais pas seulement : selon l’ONU, une femme sur trois subit des violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie dans le pays.
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