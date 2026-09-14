Ceuta : plus de 5 300 migrants sont retournés au Maroc en un mois

Plus de 5 300 migrants restés à Ceuta après l’afflux de juillet sont retournés volontairement au Maroc depuis le 10 août. Le gouvernement espagnol a annoncé ces chiffres ce dimanche alors qu’il subit des pressions pour rétablir la normalité dans cette ville où la tension ne cesse de monter.

Les critiques concernant la lenteur avec laquelle les migrants sont renvoyés depuis ce territoire espagnol d'Afrique du Nord nuisent à l'image du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez à l'approche des élections de l'année prochaine.

Ángel Víctor Torres, le ministre chargé de coordonner la réponse du gouvernement, a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que 5 321 personnes étaient « rentrées volontairement » au Maroc depuis le 10 août.

Plus de 70 000 migrants ont pénétré à Ceuta les 30 et 31 juillet, la plupart d'entre eux étant retournés au Maroc dans les heures qui ont suivi.

Le gouvernement a dû recenser les milliers de migrants restés sur place pendant des semaines afin de vérifier s’ils avaient droit à l’asile, les enfants non accompagnés ne pouvant pas être expulsés sans autre forme de procès.

Le ministre chargé de coordonner la réponse du gouvernement espagnol, a déclaré que quatre-vingt-dix ont «renoncé» à leur demande de protection internationale et «près de 1 000 personnes sont en cours d’enregistrement afin de pouvoir mener à bien leurs procédures de retour».

Le ministre n’a pas précisé combien de migrants se trouvaient encore à Ceuta après ces retours, un chiffre qui ne cesse de susciter la controverse entre le gouvernement de gauche et la ville dirigée par les conservateurs.

Vendredi, le maire de Ceuta, Juan Jesús Vivas, membre du Parti populaire (PP), principal parti d’opposition de droite, a estimé leur nombre à 13 000, mais les estimations du gouvernement sont nettement inférieures.

Les habitants ont régulièrement manifesté face à la persistance des migrants qui campent sur les plages et dorment dans les rues, accusant le gouvernement d’abandonner la ville, débordée par la crise humanitaire.

Le ministère de l’Immigration a annoncé dimanche la création de 864 places supplémentaires dans des centres d’accueil temporaires pour migrants.