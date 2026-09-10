Ceuta : le Premier ministre espagnol défend les services de renseignement

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a défendu la gestion par son gouvernement de la crise migratoire à Ceuta, où quelque 80 000 migrants ont tenté d’entrer fin juillet.

S’exprimant lors d’une interview d’une heure accordée à la télévision publique, M. Sánchez a déclaré que l’État devait être mieux préparé à de telles "attaques hybrides", car les deux villes autonomes – Ceuta et Melilla – partagent des frontières avec l’Afrique**.**

"Je pense qu’il y a deux domaines dans lesquels l’État doit s’améliorer. Le premier concerne la manière dont nous nous préparons à des attaques hybrides de cette nature. Et le second, la manière dont les villes autonomes, en l’occurrence Melilla et Ceuta, se préparent à une réalité structurelle, à savoir une différence, une inégalité en termes de revenu par habitant et d’opportunités entre un côté de la frontière et l’autre. Je dis toujours que Ceuta et Melilla sont les deux seules frontières terrestres, non seulement pour l’Espagne mais aussi pour l’Europe, en Afrique, ce qui leur confère un caractère unique très, très important", a déclaré Pedro Sánchez.

S’il a évoqué la nécessité de disposer d'"infrastructures d’accueil plus importantes pour les migrants qui arrivent", il a toutefois défendu les services de renseignement quant à leur capacité à prévoir l’ampleur de l’afflux et a déclaré qu’il s’agissait là d’un des "éléments que nous devons améliorer".

"Nous avons besoin d’infrastructures d’accueil plus importantes pour les migrants qui arrivent. Dans le cas de Ceuta, avec cette crise, je pense que c’est tout à fait évident. Nous ne pouvons pas nous contenter de centres qui n’accueillent que 1 000 personnes. Je pense que nous avons besoin d’infrastructures bien plus vastes. À l’heure actuelle, nous cherchons déjà à porter ce nombre à 6 000 places opérationnelles, car, évidemment, pour procéder aux retours ou accorder l’asile à ceux qui y ont droit, la première chose à faire est de les enregistrer. Nous avons besoin de ce qu’on appelle techniquement un « triage », et pour cela, nous devons rassembler les migrants arrivés les 30 et 31 juillet. Cela nécessite des infrastructures que le gouvernement espagnol est certes en train de développer, mais, en ce qui concerne les mineurs, cette responsabilité incombe à la ville autonome de Ceuta ; nous devons donc collaborer pour y parvenir", a ajouté le Premier ministre espagnol.

L’afflux de milliers de migrants a suscité la colère des habitants de cette petite communauté, mal équipée pour faire face à un tel nombre d'arrivées.

M. Sánchez a confirmé que le roi Felipe VI se rendrait dans la ville autonome de Ceuta, sans toutefois préciser la date.