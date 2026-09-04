Ceuta : Pedro Sánchez joue l’équilibre entre Rabat et l’opinion espagnole

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a une nouvelle fois défendu la position de son gouvernement face à la crise migratoire qui secoue Ceuta. Lors d'une intervention devant le Parlement à Madrid jeudi, il a rejeté les accusations selon lesquelles les autorités marocaines auraient délibérément orchestré l'arrivée massive de migrants dans l'enclave espagnole, tout en reconnaissant qu'un relâchement du contrôle frontalier avait eu lieu pendant plusieurs heures au plus fort de la crise.

Cette déclaration intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. La veille, des dizaines de milliers d'Espagnols avaient manifesté dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la gestion gouvernementale de cette crise humanitaire et réclamer la démission de Pedro Sánchez.

Une tragédie aux conséquences durables

À la fin du mois de juillet, près de 72 000 migrants ont tenté de rejoindre Ceuta à la nage ou en franchissant les barrières frontalières terrestres. Un afflux sans précédent pour cette enclave espagnole d'Afrique du Nord, qui compte seulement 84 000 habitants.

Si la majorité des migrants ont été rapidement reconduits vers le Maroc ou sont rentrés volontairement, environ 5 000 personnes, dont 1 200 mineurs, se trouvent toujours à Ceuta plusieurs semaines après les événements, selon les chiffres du gouvernement espagnol. Les autorités locales avancent toutefois un nombre encore plus élevé.

Le bilan humain continue également de susciter des interrogations. Pedro Sánchez a annoncé que 141 personnes avaient perdu la vie en tentant d'atteindre l'enclave, un chiffre nettement supérieur à la précédente estimation de 96 victimes. Ni le cabinet du Premier ministre ni le ministère espagnol de l'Intérieur n'ont cependant expliqué la méthode ayant permis d'établir ce nouveau bilan.

Un rôle du Maroc toujours au cœur des débats

Les circonstances exactes de cette traversée massive demeurent controversées. Le gouvernement espagnol estime que le mouvement a été largement alimenté par une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux.

Au cours de la semaine, plusieurs médias espagnols ont affirmé qu'un rapport de police faisait état d'une certaine complaisance des forces de sécurité marocaines. Les autorités espagnoles ont toutefois démenti que ce document attribue directement la responsabilité des événements à Rabat.

Devant les députés, Pedro Sánchez a maintenu cette ligne de crête. Il a affirmé qu'aucune preuve ne permettait de conclure que les autorités marocaines avaient organisé cet afflux massif. En revanche, il a reconnu que, pendant une période d'environ 10 heures le 30 juillet, au moment où les arrivées atteignaient leur pic, la gendarmerie marocaine avait laissé les migrants franchir la frontière.

Selon lui, cette situation n'a toutefois été que temporaire. Dès les jours suivants, les forces marocaines ont repris un contrôle strict de la frontière, procédant à des centaines d'interpellations et empêchant de nouvelles tentatives de passage.

Des relations diplomatiques sous tension

Malgré son refus de mettre directement en cause Rabat, Pedro Sánchez a dénoncé les déclarations de deux ministres marocains contestant la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles situées en Afrique du Nord.

Madrid a d'ailleurs convoqué l'ambassadeur du Maroc afin de protester officiellement contre ces prises de position.

Le chef du gouvernement a également annoncé la future publication de plusieurs rapports officiels consacrés à cette crise migratoire, sans préciser leur date de diffusion ni leur contenu.

Une opposition de plus en plus offensive

Au Parlement, le chef de l'opposition, Alberto Feijóo, a vivement attaqué Pedro Sánchez, accusant son gouvernement d'avoir abandonné les habitants de Ceuta face à ce qu'il qualifie de violation de l'intégrité territoriale espagnole.

Le Premier ministre reste ainsi confronté à une pression politique croissante, alors que plusieurs zones d'ombre persistent autour de la crise la plus meurtrière jamais enregistrée aux frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique.

Les versions parfois contradictoires des différents ministères espagnols sur les alertes reçues avant l'afflux de migrants continuent d'alimenter les critiques et les demandes de transparence.