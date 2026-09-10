Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Ceuta : le Maroc nie toute responsabilité dans la crise migratoire

Des migrants rentrent au Maroc depuis l'enclave espagnole de Ceuta, vendredi 31 juillet 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

Il n’existait « aucun fait ni rapport prouvant une quelconque implication des autorités marocaines » dans la crise migratoire à Ceuta. C’est ce qu’a déclaré, jeudi, le chef de la diplomatie du Royaume chérifien.

Rabat nie ainsi toute responsabilité dans l’afflux de plus de 70 000 migrants dans l’enclave espagnole située en Afrique du Nord, fin juillet.

Début septembre, un rapport de la police espagnole a accusé le Maroc d’inertie lors de cette traversée meurtrière.

Les responsables du Parti populaire dans l’enclave abondent dans le même sens : le Maroc a encouragé l’afflux par action ou omission.

Alors que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a toujours refusé de rejeter la responsabilité de la crise sur le Maroc ‘’ faute de preuve solide ’’.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.