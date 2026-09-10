Ceuta : le Maroc nie toute responsabilité dans la crise migratoire

Il n’existait « aucun fait ni rapport prouvant une quelconque implication des autorités marocaines » dans la crise migratoire à Ceuta. C’est ce qu’a déclaré, jeudi, le chef de la diplomatie du Royaume chérifien.

Rabat nie ainsi toute responsabilité dans l’afflux de plus de 70 000 migrants dans l’enclave espagnole située en Afrique du Nord, fin juillet.

Début septembre, un rapport de la police espagnole a accusé le Maroc d’inertie lors de cette traversée meurtrière.

Les responsables du Parti populaire dans l’enclave abondent dans le même sens : le Maroc a encouragé l’afflux par action ou omission.

Alors que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a toujours refusé de rejeter la responsabilité de la crise sur le Maroc ‘’ faute de preuve solide ’’.