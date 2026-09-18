Soudan du Sud : la présence des Casques bleus maintenue à Abiemnhom

C’est un message d’espoir que la cheffe de la Mission de l’ONU au Soudan du Sud a adressé aux populations d’Abiemnhom, dans l’État d’Unity : le report du projet de fermeture de la base de la MINUSS dans la région.

Malgré les défis financiers, la Mission de l’ONU a décidé de rester sur place pour prévenir les conflits grâce à des patrouilles renforcées, au dialogue avec les dirigeants communautaires et au soutien aux processus de réconciliation et de paix.

'' À Abiemnhom, leurs craintes portaient sur le fait que nous allions partir et que, en tant que communauté, ils se retrouveraient vulnérables sans nous. Je les ai rassurés en leur expliquant que l’ONU avait pour mandat de protéger les civils et que nous resterions donc aux côtés de la population d’Abiemnhom, mais je les ai également encouragés et leur ai promis que nous les aiderions à trouver des solutions aux violences intercommunautaires qui sévissaient'', a déclaré Anita Kiki Gbeho, représentante spéciale du Secrétaire général et cheffe de la MINUSS.

Outre l’insécurité, la région s’apprête à vivre un épisode du phénomène climatique El Niño particulièrement puissant, avec le risque que des inondations catastrophiques ne viennent encore aggraver une situation sécuritaire et humanitaire déjà désastreuse. Des défis abordés par la Cheffe de la mission de l’ONU lors d’une rencontre avec les autorités de la région.

''Plusieurs problèmes se posent dans cette région, allant de la sécurité aux violences intercommunautaires, en passant par les craintes liées aux inondations et au niveau des eaux dans la région de Bentiu. On s’attend à une année El Niño, voire à un « super El Niño », ce qui fait craindre que nous soyons confrontés à la fois à la sécheresse et aux inondations'', a expliqué Anita Kiki Gbeho.

La menace est d’autant plus grande dans l’État d’Unity que celui-ci est déjà submergé par des inondations exceptionnelles qui ont frappé pour la première fois en 2019, laissant la ville de Bentiu encerclée par des milliers de kilomètres d’eaux de crue.