Mali : l'intelligence artificielle alimente la guerre de l'information

Au Mali, l’intelligence générative est au cœur de la guerre de l'information. La technologie serait de plus en plus utilisée par les belligérants dans le conflit qui mine le pays, selon une étude réalisée par l’Institut de Tombouctou, un groupe de réflexion basé à Dakar, au Sénégal.

L’IA générative serait mise à contribution pour amplifier les divisions dans le pays, rapporte le document.

Les analystes citent le recours à la technologie par Az-Zallaqa, une branche du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, lors d’une campagne de communication en juin dernier.

Le document rapporte par ailleurs que le Front de libération de l’Azawad (FLA), un groupe séparatiste touareg, utilise aussi l’IA dans sa campagne. Ces groupes combattent le pouvoir de Bamako.

C’est toutefois la Russie et l’Africa Corps qui ont fait l’usage le plus sophistiqué de l’IA générative.

C’est ce que révèle l’étude, qui souligne qu’en 2024, Meta et OpenAI ont identifié une opération russe utilisant des modèles d’IA pour produire des commentaires, des articles et des images en anglais et en français destinés à des publics d’Afrique subsaharienne.