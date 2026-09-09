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Kenya : les autorités mettent en garde contre la propagation de la variole du singe

Cette image datant de 1997, fournie par le CDC dans le cadre d'une enquête sur une épidémie de variole du singe en RDC   -  
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By Rédaction Africanews

mpox

Au Kenya, les autorités alertent sur le risque croissant de variole du singe dans sept départements, trois mois après le début de l’épidémie.

Deux nouveaux cas de la maladie ont été signalés à Nairobi et à Machakos, selon le dernier bilan publié par les autorités.

Au 6 septembre, le Kenya a recensé 1 298 cas confirmés de mpox et 19 décès dans 40 des 47 comtés du pays d’Afrique de l’Est. Mombasa est en tête de liste.

La souche en circulation appartient au sous-clade 1b, confirmé par le séquençage génomique de 257 échantillons. Elle est responsable de la forme la plus grave du mpox, avec une propagation facile par contact humain, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Les autorités sanitaires ont appelé à intensifier la sensibilisation, la surveillance épidémiologique et le dépistage aux frontières afin de tenter de freiner la propagation de la maladie.

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