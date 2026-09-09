Kenya : les autorités mettent en garde contre la propagation de la variole du singe

mpox
Au Kenya, les autorités alertent sur le risque croissant de variole du singe dans sept départements, trois mois après le début de l’épidémie.
Deux nouveaux cas de la maladie ont été signalés à Nairobi et à Machakos, selon le dernier bilan publié par les autorités.
Au 6 septembre, le Kenya a recensé 1 298 cas confirmés de mpox et 19 décès dans 40 des 47 comtés du pays d’Afrique de l’Est. Mombasa est en tête de liste.
La souche en circulation appartient au sous-clade 1b, confirmé par le séquençage génomique de 257 échantillons. Elle est responsable de la forme la plus grave du mpox, avec une propagation facile par contact humain, selon l’Organisation mondiale de la santé.
Les autorités sanitaires ont appelé à intensifier la sensibilisation, la surveillance épidémiologique et le dépistage aux frontières afin de tenter de freiner la propagation de la maladie.
01:06
RDC : le PAM appelle à une réponse globale face à Ebola
01:57
RDC : À Beni, les familles pygmées déplacées survivent loin de leur forêt
01:27
RDC : le difficile travail des équipes chargées d'inhumer les victimes d'Ebola
02:02
Ebola en RDC : en Ituri, une rentrée scolaire marquée par l'inquiétude
01:42
Ebola en RDC : cinq patients guéris à Beni, une épidémie toujours hors de contrôle
01:12
RDC : l’épidémie d'Ebola dépasse les 6 000 cas confirmés