Trois ans après le 7-Octobre, la bande de Gaza en ruines

Trois ans après les attaques terroristes du Hamas en Israël, la bande de Gaza est en ruines. En réponse aux massacres du 7-Octobre, l’armée israélienne a pilonné sans relâche le territoire palestinien, traquant les membres du Hamas au détriment des civils.

Aux nombreux morts, s’ajoutent quelques 2 millions de personnes toujours déplacées.

« Nous avons traversé trois années d’épreuves incroyablement difficiles, explique Raed Khozeiq, habitant du quartier de Tel al-Hawa à Gaza. Aucun pays au monde n’a connu ce que nous avons vécu ici : une guerre d’extermination, la famine, la fermeture des écoles et des universités. Il ne reste plus rien. La situation est désastreuse. »

« Depuis le 7 octobre, nous menons une vie que nous n’aurions jamais imaginée, raconte Walid Akram, autre habitant de la ville de Gaza. Nous n’avons pas fui Gaza vers le sud ; nous sommes restés ici. Nous avons été témoins de la mort, de la destruction et des bombardements — des choses que nous n’avions jamais connues auparavant. Nous avons été déplacés à plusieurs reprises — de la zone de Thalathini à Al-Sahaba, puis à Cheikh Radwan, et enfin à Al-Zaytoun. Ce fut incroyablement pénible. »

Si le cessez-le-feu fragile conclu il y a un an a mis fin aux combats les plus violents, les frappes israéliennes se poursuivent presque quotidiennement.

La guerre a fait plus de 74 000 morts dans la bande de Gaza, selon les chiffres du ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. Des chiffres jugés fiables par les Nations unies et les experts indépendants.